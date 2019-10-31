رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية في مصر: سنطالب تركيا بتعويضات في هذه الحالة



وأضاف "كوداك"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن هذا الأمر يساهم في إيجاد تسوية كاملة وعادلة للجرائم التي ارتكبتها الدولة العثمانية ضد الشعب الأرمني في الحرب العالمية الأولى.



وتابع رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية في مصر، أن اعتراف الدول الكبيرة بالمذابح التي تم تنفيذها يعيد التأكييد مرة أخرى على حقوق الإنسان ومنع تكرار مثل هذه الجرائم ضد الشعوب الأخرى، وهذه أهمية القرارات التي تتخذها الدول الكبيرة.



ولفت إلى أن هناك هيئات في الولايات المتحدة تابعة للجالية الأرمينية سوف تطالب بتعويضات عندما تعترف تركيا بالإبادة الجماعية، لأن قرارات الاعتراف لا تمثل إجبار لتركيا ولكن وسيلة ضغط عليها.

قال أرمين كوداك، رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية في مصر، إن اعتراف مجلس النواب الأمريكي بمذابح الأرمن التي قام بها الجيش العثماني إبان الحرب العالمية الأولى يعتبر تحدي للسياسة التركية المتمثلة في إنكار الجريمة وعرقلة العدالة.