مياه سوهاج توافق على التعاقد مع العاملين المؤقتين.. وتمنح ذوى الإعاقة زيادة مبلغ الإعفاء





صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، مضيفا انه يتم تنفيذ استطلاعات الرأي شهريًا وتجرى المقابلات بالأماكن العامة ومنازل المواطنين وانه يتم التعرف على أراء 150 عميل شهريًا بإجمالي 1800 عميل سنويًا هذا بالإضافة الى اجراء استطلاع راي تليفوني لعدد 50 مشترك شهريًا بإجمالي 600 مشترك سنويا ليصبح إجمالي الاستطلاعات التي تجريها الشركة سنويا 2400 استطلاع.



وأوضح رئيس شركة المياه ان الاستطلاعات تبحث جودة مياه الشرب والمشكلات الخاصة بالصرف الصحي وكذلك مدى الالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وانه يتم خلال الاستطلاع تحليل عينات مياه للتأكد من مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية لجودة المياه كما يتم توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الاهدار.



أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة تستهدف خلال الفصل الدراسي الاول من العام الجاري طلاب 45 مدرسة تتنوع ما بين رياض اطفال وابتدائية واعدادية وثانوية وازهرية بجميع مراكز المحافظة لتنفيذ انشطة توعية تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالاضافة الى تربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.



واوضح رئيس مياه سوهاج ان انشطة التوعية تتنوع ما بين ندوات توعوية ومسابقات مائية ومسرح عرائس والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه والصرف الصحي وتكوين أسرة امين المياه بالمدارس وكذلك شرح قصة سلمى والتى تستهدف تعريف الطلاب بقضايا المياه.





أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن مجلس إدارة الشركة وافق في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 اكتوبر الجاري على توقيع الانصراف للعاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة قبل مواعيد العمل الرسمية بساعة يوميًا وكذلك منحهم زيادة مبلغ الاعفاء الشخصي لقيمة الضرائب المطبقة عليهم بنسبة 50%.كما وافق المجلس على إعادة التعاقد مع العاملين المؤقتين بالدرجة الاعلى حال توافر مضى المدة الزمنية المساوية لترقية زملائهم الدائمين وذلك بعد اجتياز برنامج المسار الوظيفي.وتنظم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاعات رأي بجميع مراكز وقرى المحافظة للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.