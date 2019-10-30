تعليق ناري من مرتضى منصور على حادث ضحية التذكرة.. ويوجه رسالة لوزير النقل (فيديو)

أعلن المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه على استعداد للدفاع في قضية شهيد تذكرة القطار، كمحامي مدعى بالحق المدني عن الضحية.





وأضاف "منصور"، في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن أي محامي يتولى الدفاع عن الضحية في القضية يمكن أن يأتي له ليشاركه فيها.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه كان سعيدًا بزيارة الفريق كامل الوزير، وزير النقل "المحترم" إلى أسرة الضحية، موجهًا رسالة إلى "الكمسري" قائلا: "هو أنت مش بتاخد ليك ولعيلتك تذاكر مجانية!! إزاي تقوله يا تدفع يا تنط!! ينط إزاي وواحد يموت والتاني تتبتر رجله".





ولفت إلى أن الضحية لم يكن سارقا للبلد أو للناس ولكن "غلبان" مشيرا إلى أنه كان يقف في القطار ولم يجلس على كرسي، مشددًا على أن القصة تدل على عدم الرحمة.





ووجه رسالة لوزير النقل تعهد بالتكفل بنفقات المحامي الذي ستكلفه الأسرة بالدفاع عن حق ابنها، قائلا إنه لا داعي لذلك وهو يتطوع للدفاع عن حق الشاب بدون أجر، لافتا إلى أن الشاب توفى "عشان تذكرة بـ50 جنيها.. يعني واحد يموت عشان 50 جنيها وفيه ناس سارقة مليارات!!".



