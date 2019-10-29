Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شووت» NOW BARCELONA مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر La Liga كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا هدف ميسي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
Yalla Shoot يستضيف ملعب كامب نو، مباراة قوية عندما يحل فريق بلد الوليد ضيف علي برشلونة يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر ، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، في لقاء سيقوده الحكم خافيير روخاس، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

KOORA STAR موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني
يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وبلد الوليد في تمام الساعه العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحاجية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش مساء الثلاثاء،ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد KOORA STAR.

KOORA LIVE القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني
تنقل مباراة برشلونة وبلد الوليد علي ملعب كامب نو في تمام الساعه العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحاجية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش مساء الثلاثاء، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL.

KOORA LIVE, يحتل برشلونة المركز الثاني خلف غرناطة المتصدر برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز التاسع برصيد 14 نقطة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

يقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة الإسبانى وبلد الوليد بالدوري الإسباني KOORA 7ASRY، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة YALLA SHOOT.

Advertisements

أخبار تهمك

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ ساعة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ يوم

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ يوم

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 4 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN SPORTS YOUTUBE بدون تقطيع جودة متعددة الآن

منذ نصف ساعة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يتنازل عن كافة القضايا ضد جماهير الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 8 ساعات

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 14 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW BARCA رابط مباشر برشلونة NOW

منذ 34 دقيقة

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ يوم

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 9 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:26 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

09:25 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW BARCA رابط مباشر برشلونة NOW

09:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status