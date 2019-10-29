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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:00 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 29/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 
أخبار عاجلة الآن || عاجل.. متظاهرون لبنان يحتفلون


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
يحتفل المتظاهرون وسط بيروت، بإعلان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية ميشال عون، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || عاجل.. سعد الحريري يعلن استقالته


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
تقدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، منذ قليل، بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، منفذا بذلك أبرز مطالب الاحتجاجات غير المسبوقة، التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || أردوغان يحتجز صواريخ نووية



أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء



ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن هناك 50 صاروخًا نوويًا في قاعدة عسكرية في جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية وأن الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان يحتجزهم في بلاده كوسيلة ضغط، مما يعطيه نفوذًا هائلًا ضد الولايات المتحدة.


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الكلمات المفتاحية

مظاهرات لبنان صواريخ نووية سعد الحريري تركيا استقالة الحريري أردوغان

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