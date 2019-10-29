أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن هناك 50 صاروخًا نوويًا في قاعدة عسكرية في جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية وأن الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان يحتجزهم في بلاده كوسيلة ضغط، مما يعطيه نفوذًا هائلًا ضد الولايات المتحدة.



