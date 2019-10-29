مفاجأة صادمة من الأهلي لمحمد محمود

تلقى محمد محمود نجم النادي الأهلي الحالي نبأ صادم من النادي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب الإصابة التيتعرض لها مؤخرا.





إصابة محمد محمود





وكان محمد محمود قد تعرض إلى إصابة منذ عدة أيام بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية وتأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.





الأهلي يبدأ في البحث عن بديل محمد محمود





وبدأ النادي الأهلي في البحث عن لاعب وسط مناسب الفترة القادمة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ليكون بديلا للمصاب محمد محمود الذي سيفقده الأهلي طوال هذا الموسم.





نجم بيراميدز على ردار الأهلي





ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري نجم وسط نادي بيراميدز خلال يناير القادم لتعويض محمد محمود خاصة و أن السويسري رينيه فايلر مدرب المارد الأحمر مقتنع جدا باللاعب.





تحفظ من الجهاز الفني على ضم تراوري





ويوجد تحفظ من الجهاز الفني للنادي الأهلي على ضم إيريك تراوري في الشتاء وهو أنه في حالة قام النادي بضم اللاعب في الشتاء القادم فلن يستفد النادي منه إفريقيا ولكن سيحاول النادي إنهاء الصفقة في أسرع وقت ليتم الاستفادة منه محليا.





ترتيب الأهلي في الدوري المصري





ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



