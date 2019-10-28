تقارير.. جاريث بيل خارج ريال مدريد في يناير

أشارت صحيفة "الماركا" الإسبانية إلى أن النجم الويلزي جاريث بيل سوف يلعب خارج ملعب سانتياجو بيرنابيو في الانتقالات الشتوية المقبلة.





وتركه زين الدين زيدان خارج تشكيلة الفريق ضد فياريال وريال سوسيداد في الفترة الأخيرة قبل أن يتركه على مقاعد البدلاء ضد ريال بيتيس في ما كان من المفترض أن يكون مباراة وداعه.





غادر بيل لقضاء عطلاته متوقعا أن يرتدي قميص آخر هذا المصطلح و كان الفرنسي واضحًا خلال فصل الصيف أنه كلما تم نقل بيل ، كان ذلك أفضل.





لكنه لم يغادر جاريث بيل ، وبدأ موسم 2019/20 بمساعدة كريم بنزيمة لهدف ريال مدريد الأول للموسم و تمكن الويلزي من إعادة اكتشاف ثقته أمام المرمى ، ولكن مع النادي والمنتخب.





تم إحرازه أربع مرات منذ عودة زيدان إلى مقاعد البدلاء ، لكنه لم يفعل ذلك على أرضه منذ 16 مارس ضد سيلتا فيجو ، في اليوم الذي ظهر فيه المدرب لأول مرة على الهامش في بيرنابيو.





منذ ذلك الحين ، لعب مدريد عشر مرات على أرضه ، وبلغ إجمالي كرة بايل 359 دقيقة دون تسجيل أهداف أمام جماهيره.





لديه أربعة أهداف فقط في تعاقد زيدان الثاني مع بنزيما 18 ، واثنان ضد فياريال ، ضد سيلتا فيجو وأرسنال في الموسم السابق.





تشير كل الدلائل إلى اللعب مع بيل في نهاية الأسبوع ضد ليجانس، سواء كان ذلك من البداية أو على مقاعد البدلاء ، وسيكون يائسًا لإنهاء الجفاف.