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قاطرة فسفاط تخرج عن السكة وتسبب توقّف حركة قطار المسافرين

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:12 ص
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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خرجت قاطرة لنقل الفسفاط عن السكة، على مستوى منطقة السمارية بين مدينتي السند من ولاية قفصة ومنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد أمس الأحد 27 أكتوبر 2019.

وقد تسبّب ذلك في توقّف رحلة قطار المسافرين القادم من صفاقس في محطة منزل بوزيان، وإنزال جميع المسافرين ليعود القطار أدراجه، دون تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية.

ويذكر بأن فريق صيانة تابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية، قام بالتدخل لإصلاح العطب على مستوى السكة الحديدية، والذي أدى أيضا إلى إلغاء رحلة قطار المسافرين المبرمجة ليلة أمس بين توزر والعاصمة، في انتظار انتهاء عملية إصلاح العطب على مستوى السكة.
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