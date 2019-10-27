KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر WON SALAH يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش ليفربول NOW SaLaH

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر يلا شوت kora live بث مباشر الريدز يلا شووت كورة اون لاين دوري بلس حصري،مساء اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، والمقرر إقامتها على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 -2020.

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بث مباشر ليفربول يلا شوت، Kora live ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا، ومن القرر أن تقام مباراة ليفربول وتوتنهام على ملعب أنفيلد، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش .

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تُذاع مباراة ليفربول وتوتنهام حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز،

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وتعد مباراة اليوم هى أول صدام بين الفريقين وذلك بعد مواجهتهما في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والتي توج بها فريق ليفربول للمرة السادسة في تاريخه، وقمة اليوم هى واحدة من أعرق المبارايات في تاريخ الدوري الانجليزي لما يمتلكه الفريقان من امكانيات وتاريخ كبير في الساحة الرياضية على مستوى العالم ، وينقل موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم في اطار الجولة العاشرة للدوري الانجليزي الممتاز .







