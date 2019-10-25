دخل الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للنادي الأهلي دائرة ترشيحات نادي اتحاد جدة لخلافة لويس سييرا.

لاسارتي مرشح لخلافة سييرا في اتحاد جدة

وكشفت تقارير سعودية عن رغبة اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي خلال الفترة المقبلة خلفاً للمدرب التشيلي للويس سييرا.

وقررت إدارة اتحاد جدة إقالة المدرب التشيلي بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الوحدة، وتم تكليف السعودي محمد العبدلي لقيادة الفريق مؤقتا.





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يُذكر أن الأهلي أعلن عن إقالة لاسارتي عقب الخسارة أمام بيراميدز والخروج من دور الـ16 لبطولة كأس مصر قبل أن يتولى السويسري رينيه فايلر المهمة بدلاً منه.

وقضى لاسارتي 244 يوما بالكمال داخل أروقة القلعة الحمراء على رأس الجهاز الفني، كأول مدير فني يقود الفريق من خارج القواعد الأوروبية والاتجاه للمدرسة الأمريكية، حيث أظهر تباين كبير بنتائجه مع الفريق.

ماذا قدم لاسارتي مع الأهلي؟

تولى لاسارتي مسؤولية قيادة الأهلي منتصف ديسمبر الماضي 32مباراة حقق الفوز في 23، وتعادل في 3 وخسر في 6 مباريات، سجل الأهلي معه 54 هدفا، ودخل مرماه 20 هدفا .. حقق بطولة الدوري الممتاز وخسر بطولتي "إفريقيا وكأس مصر" .. نسبة تحقيقه للأنتصارات كانت 70% حيث قام باستخدام 35 لاعبا طوال مشواره مع الفريق الأحمر.

بالأرقام كانت نسبة لاسارتي في تحقيق الإنتصارات كانت أفضل من كل المدربين الأجانب الذين تولوا المسئولية في السنوات الأخيرة

وتلقى لاسارتي، الهزيمة الأكبر في تاريخ النادي إفريقيا، بعدما سقط أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية دون رد في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز بهدف وحيد بمباراة الإياب معلنا خروج المارد الأحمر من البطولة، وخسر لاسارتي أمام بيراميدز 3 مرات بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكأس.