لاسارتي يهاجم الأهلي ويتهم إدارته بعدم التقدير

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أعرب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استيائه من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عقب رحيله عن تدريب الفريق.



وأوضح لاسارتي، أن استيائه جاء بسبب عدم دعوته للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري العام، معربا عن اندهاشة من ذلك الأمر.



وقال مارتن لاسارتي في تصريحاته لإذاعة لاس فوسيس ديل فوتبول الأوروجوايانية، "فوجئت بأنهم لم يدعونا للاحتفال باللقب الذي فزنا به في مصر، لقد احتفلوا ولم يتصلوا بنا، ولا حتى على سبيل اللطافة".



وتولى لاسارتي، تدريب النادي الأهلي في يناير الماضي خلفًا لباتريس كارتيرون والمدرب المؤقت محمد يوسف، قاد خلالها المارد الأحمر في 30 مباراة بمختلف المنافسات فاز في 23 وتعادل في 3 وخسر 5 مباريات أخرى.



وأقام النادي الأهلي، حفلًا في أحد الفنادق المصرية الأسبوع الماضي بمناسبة تسلم لقب درع الدوري الذي حققه للمرة الـ41 الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي.



"بلاتينيوم ستارز يعلق على مواجهة الأهلي إفريقيا"



على جانب آخر علق إيفانز موثيمبيني مسئول الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، على مجموعة فريقه النارية بدوري أبطال إفريقيا.



وأكد إيفانز، على صعوبة موقف ناديه في ظل وقوعه بمجموعة قوية ضتم ثلاثة فرق عربية وهي الأهلي والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني".



وأضاف إيفانز في تصريحات لموقع "نيوز بيندولا الزيمبابوي" اليوم، "أن فريقه يهدف للعبور إلى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الوصول لدور المجموعات".



وتابع موثيمبيني، "كان هدفنا هو التأهل لمراحل المجموعات، والآن بعد أن قمنا بذلك، نريد أن ننافس بفعالية ونحاول تحسين عدد النقاط التي حصلنا عليها في النسخة الماضية".



واختتم، "الآن نريد تحسين عدد النقاط التي جمعناها وربما تجاوز دور المجموعات وكسب مساحة أخرى في دوري أبطال إفريقيا لزيمبابوي".



وأسفرت قرعة دور المجموعات عن تواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي.