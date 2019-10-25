صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إعجابه الشديد باللاعب إيريك تراوري نجم فريق بيراميدز بعد مشاهدته في المباريات الماضية مع فريق.





فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"





وعرض النادي الأهلي على السويسري فايلر المدير الفني التعاقد مع تراوري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو يناير القادم بعد تألق اللاعب مع فريق بيراميدز.





وجاء ذلك من جانب الأهلي بعد عودة العلاقات بين النادي ومسؤولي بيراميدز وتبادل الصفقات بينهما بعد انضمام محمد مجدي قفشة من بيراميدز إلى القلعة الحمراء بداية الموسم الجاري وتألقه مع الأهلي هذا الموسم.









ويرغب في التعاقد مع إيريك تراوري من أجل تدعيم الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي أو بنهاية الموسم الجاري على أقصى تقدير.





وشدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على أنه في حال إنهاء صفقة إيريك تراوري من بيراميدز سيكون ذلك على حساب الأنجولي جيرالدو كوستا بسبب عدم قناعته الفنية باللاعب وخروجه من حسابات منذ تولى المهمة الفنية للمارد الأحمر بعد رحيل مارتن لاسارتي.





وكان الأهلي بدأ موسمه بالفوز على سموحة بهدف دون رد ، ثم جاء الفوز العريض على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف دون رد، وفي المباراة الثالثة بالدوري جاء الفوز الكاسح على أسوان على أرض الأخير بخمسة أهداف مقابل هدف تحت القيادة الفنية للسويسري رينيه فايلر الذي تعاقد معه الأهلي بعد الإطاحة بالأوروجوياني مارتن لاسارتي لسوء النتائج والخروج من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز اف سي من دور الستة عشر.



