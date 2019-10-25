إعلامي رياضي يكشف أسرار مدرب النصر للفوز على الهلال



وقال الفراج في برنامجه "الدوري مع وليد": "فيتوريا، يتابع مباراة الهلال والسد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بهزيمة الزعيم بأربعة أهداف مقابل إثنين؛ لمعرفة نقاط ضعف الهلال، وتسجيل مجموعة من الملاحظات الفنية".





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وأضاف الفراج: "فيتوريا طبق العديد من مناورات خلال التدريبات الجماعية للفريق، بناء على الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها الهلال أمام السد".



وتابع الإعلامي الرياضي: "مدرب النصر يسعى إلى تحفيظ لاعبيه أخطاء مدافعي الهلال، لاستغلالها خلال الديربي وحصد الثلاث نقاط والاقتراب من الصدارة".



يذكر أن الهلال خطف بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب فوزه على السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.



ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة. وأضاف الفراج: "فيتوريا طبق العديد من مناورات خلال التدريبات الجماعية للفريق، بناء على الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها الهلال أمام السد".وتابع الإعلامي الرياضي: "مدرب النصر يسعى إلى تحفيظ لاعبيه أخطاء مدافعي الهلال، لاستغلالها خلال الديربي وحصد الثلاث نقاط والاقتراب من الصدارة".يذكر أن الهلال خطف بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب فوزه على السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

كشف الإعلامي والناقد الرياضي وليد الفراج، عن خطة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، للفوز في ديربي الرياض أمام الهلال وخطف الثلاث نقاط، في المباراة المقرر إقامتها، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.