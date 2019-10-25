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إعلامي سعودي: "النصر إذا فاز في مباراة الديربي سيفوز بلقب الدوري" 

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:57 م
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النصر
النصر
محمد علي
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قال الإعلامي والناقد الرياضي، فلاح القحطاني، أن فوز النصر على نادي الهلال السعودي في ديربي الرياضي، سوف يقلب جدول الدوري السعودي للمحترفين رأسًا على عقب، خاصة لكون الفرق بين الهلال والنصر في الوقت الحالي يصل لنحو 8 نقاط، وفي حالة فوز نادي النصر سوف يصبح الفارق 5 نقاط فقط.

وتحدث الإعلامي والناقد الرياضي، فلاح القحطاني في تصريحات تليفزيونية حول هذه المباراة، وقال: "كلمة واحد، النصر إذا فاز بمباراة الديربي سيحسم اللقب مبكرًا".

وإستشهد الناقد الرياضي، أن فوز النصر على حساب الهلال في الموسم الماضي قد تسبب في إحداث ثورة داخل نادي الهلال السعودي، حيث تسبب فوز نادي العالمي على حساب الزعيم قد تسبب في رحيل الجهاز الفني بالكامل، ورحيل رئيس النادي.

يذكر أن نادي النصر يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة، وهذا في الوقت الذي يحتل فيه نادي الهلال السعودي صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة.

الجدير بالذكر، أن مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض سيقام يوم الأحد المقبل في ختام منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
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