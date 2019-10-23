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«تيوب NOW» الآن مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Yalla online يوتيوب الاسطورة ماتش ليفربول ضد جينك يلا شوت NOW

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:35 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم الاربعاء 23-10-2019 فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مجموعة ليفربول الخامسة تضم ريد بول سالزبورغ النمساوي ونابولي الايطالي و كي ار سى جينك البلجيكي،حيث يحتل فريق ليفربول ثاني المجموعة برصيد ثلاث نقاط ويتساوي في الرصيد مع سالزبورج بينما فريق نابولي الأول برصيد 4 نقاط، يعود محمد صلاح للمشاركة مع الريدز بعد غياب ثلاثة أسابيع، حيث يعود اليسون لحراسة مرمى ليفربول أمامه ميلنر، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون وفي خط الوسط كايتا، فابينيو، أوكساليد شامبرلين، وأمامهم محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

kora online مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر
مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات، وستذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت اتش دى 2 بتعليق الكابتن عصام الشوالي.


 
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