عاجل
Advertisements
Advertisements

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة NOW اونل

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

تنطلق مباراة برشلونة الإسباني وسلافيا براج التشيكي اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 في التاسعة مساءً على ملعب إيدن أرينا معقل النادي التشيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة برشلونة وسلافيا براج في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sports 1 HD AR.

يدخل برشلونة مواجهة سلافيا براج التشيكي وفي جعبته أربع نقاط جمعها من فوز على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف وتعادل سلبي مع بروسيا دورتموند والذي أيضًا يتقاسم معه صدارة ترتيب المجموعة. في حين يحتل سلافيا براج المركز الثالث بنقطة واحدة من التعادل مع إنتر ميلان والخسارة من بروسيا دورتموند.

ولن تكون هذه المباراة سهلة على برشلونة، حيث أن سلافيا براج يُعتبر من الفرق القوية صاحبة الطموح على الرغم من فارق المستوى بين الفريقين، والدليل على ذلك أن الفريق التشيكي تمكن من خطف نقطة التعادل من إنتر ميلان رغم الفارق التاريخي والفني بينهما خارج أرضه على ملعب الجيوزيبي مياتزا ليُحافظ على حظوظه في التأهل للدور الثاني أو على أقل تقدير احتلال المركز الثالث والمؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، يعيش برشلونة حالة رائعة بعد بداية متعثرة في الدوري الذي عاد إلى صدارته مرة أخرى وذلك عقب الفوز على إيبار بثلاثية نظيفة في مقابل خسارة غريمه ريال مدريد على يد ريال مايوركا بالإضافة إلى عودة ليونيل ميسي بكامل قوته من جديد إلى الملاعب ووجود حالة من الاستقرار الفني والإداري داخل النادي الكتالوني.

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة برشلونة ضد سلافيا براج اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا. حيث تُذاع مباراة برشلونة ضد سلافيا براج على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT 1 HD الأولى، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

يمكنكم مشاهدة المباراة على يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج على قناة 1 Bein Sports بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أوروبا، يلا كورة تابع ماتش برشلونة وسلافيا براج بجودة عالية في دوري أبطال أوروبا، YALLAHO SHOOT بلس مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم KORA LIVE جودة عالية الآن. ستقوم قناة 1 Bein Sports ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة وسلافيا براج عبر موقع الفجر الرياضي و1 Bein Sport

كورة أون لاين رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا بث مباشر تابع لايف ماتش KORA STAR كول كورة ماتش برشلونة وسلافيا براج الذي يسعي للفوز في المباراة، كورة جول متابعة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر بدون تقطيع على قناة 1 Bein Sports في البث المباشر والحصري والمباشر. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر MATCH Bein Sports كورة لايف، يأمل برشلونة في الفوز أمام سلافيا براج تابع لايف يوتيوب ماتش برشلونة وسلافيا براج
Advertisements

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أزمة كبري في الأهلي

منذ ساعة

ريال مدريد يحدد بديل كورتوا

منذ أقل من ساعة

الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات بسبب تساقط الأمطار

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة قوية لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

منذ أقل من ساعتين

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

بالأسماء.. الزمالك يفقد 8 لاعبين أمام جينيواسيون السنغالي

منذ أقل من ساعتين

مواعيد مباريات الاهلي في الدوري والكاس

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأت كبيرة في تشكيل ليفربول أمام جينك.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم beIN Live

منذ 41 دقيقة

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة LIVE beIN

الآن

عاجل.. الأهلي يكشف أخر التطورات في إصابة محمد محمود

منذ 36 دقيقة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:55 م

عاجل.. الأهلي يكشف أخر التطورات في إصابة محمد محمود

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

06:40 م

عاجل - أزمة كبري في الأهلي

07:26 م

الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات بسبب تساقط الأمطار

03:18 م

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

03:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status