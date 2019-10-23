يلا شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة NOW اونل

تنطلق مباراة برشلونة الإسباني وسلافيا براج التشيكي اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 في التاسعة مساءً على ملعب إيدن أرينا معقل النادي التشيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة برشلونة وسلافيا براج في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sports 1 HD AR.

يدخل برشلونة مواجهة سلافيا براج التشيكي وفي جعبته أربع نقاط جمعها من فوز على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف وتعادل سلبي مع بروسيا دورتموند والذي أيضًا يتقاسم معه صدارة ترتيب المجموعة. في حين يحتل سلافيا براج المركز الثالث بنقطة واحدة من التعادل مع إنتر ميلان والخسارة من بروسيا دورتموند.

ولن تكون هذه المباراة سهلة على برشلونة، حيث أن سلافيا براج يُعتبر من الفرق القوية صاحبة الطموح على الرغم من فارق المستوى بين الفريقين، والدليل على ذلك أن الفريق التشيكي تمكن من خطف نقطة التعادل من إنتر ميلان رغم الفارق التاريخي والفني بينهما خارج أرضه على ملعب الجيوزيبي مياتزا ليُحافظ على حظوظه في التأهل للدور الثاني أو على أقل تقدير احتلال المركز الثالث والمؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، يعيش برشلونة حالة رائعة بعد بداية متعثرة في الدوري الذي عاد إلى صدارته مرة أخرى وذلك عقب الفوز على إيبار بثلاثية نظيفة في مقابل خسارة غريمه ريال مدريد على يد ريال مايوركا بالإضافة إلى عودة ليونيل ميسي بكامل قوته من جديد إلى الملاعب ووجود حالة من الاستقرار الفني والإداري داخل النادي الكتالوني.

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة برشلونة ضد سلافيا براج اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا. حيث تُذاع مباراة برشلونة ضد سلافيا براج على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT 1 HD الأولى، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

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