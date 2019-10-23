« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم ليفربول SALAH

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ويدخل ليفربول هذه المباراة بعد أن خاض جولتين في هذه البطولة، بث مباشر ليفربول وجينك يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وجينك كورة ستار بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم، كورة أون لاين بث مباشر ليفربول وجينك اليوم كورة لايف، الأسطورة livehd7 بث مباشر مباراة ليفربول وجينك يلا شوت الجديد بث مباشر كورة لايف كورة أون لاين بث مباشر ليفربول وجينك نتيجة مباراة ليفربول وجينك اليوم وقد استطاع أن يفوز على فريق ريد بول سالزبورج بعد أن أحرز في مرماه أربعة أهداف، واستقبل منه ثلاثة أهداف بينما الجولة الثانية كانت أمام نابولي ولم يستطيع الفوز بل إنه خسر بهدفين دون رد، وهكذا نستطيع أن نقول أن ليفربول يقع في المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط، بينما جينك فهو لم يستطيع الخوص إلا على نقطة واحدة فقط حصل عليها من تعادله أمام نابولي.









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