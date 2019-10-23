يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر YALLA BARCA كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش برشلونة NOW

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة سلافيا براج ضد برشلونة، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلاً على نظيره سلافيا براج التشيكي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الجاري، على ملعب "إدين أرينا"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة سلافيا براج ضد برشلونة لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Barcelona ONLINE





حرصًا على مشاهدة مباراة سلافيا براج ضد برشلونة فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة سلافيا براج ضد برشلونة، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.





كورة جول Slavia Praha KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة سلافيا براج ضد برشلونة

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة سلافيا براج ضد برشلونة حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق يوسف سيف، في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرةالأوروبية وخاصة الإسبانية.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سلافيا براج ضد برشلونة للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على برشلونة، نظرًا لإقامة المباراة خارج قواعده، ولكنه سيعول على خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.