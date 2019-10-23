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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر REAL LIVE كورة جول رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:07 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج التشيكي YALLA SHOOT اليوم الأربعاء 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وسلافيا براج وملعب اللقاء
وستلعب مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم بدوري أبطال أوروبا KORA LIVE في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب إدين أرينا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسلافيا براج
وستذاع مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم بدوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD1" بتعليق يوسف سيف.

بث مباشر لمباراة برشلونة وسلافيا براج
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين بدوري أبطال أوروبا
ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا KORA ONLINE برصيد 4 نقاط بينما بتواجد نادي سلافيا براج في المركز الثالث برصيد نقطة وحيده.

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