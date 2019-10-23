الامطار تجتاح الزقازيق.. وتحرك عاجل من المحافظ (صور)

ما أدى إلى تجمع المياه بالشوارع، حيث قام محافظ الشرقيه بالاشراف بنفسه علي اعمال سحب تراكمات مياه الأمطار من الشوارع باستخدام سيارات الكسح الخاصة برئاسة المراكز والوحدات المحلية وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.





شهدت مدينة الزقازيق، وعدد آخر من مراكز المحافظة هطولا كثيفًا للامطار منذ الساعات المبكره من صباح اليوم صاحبها برق ورعد، ومن المتوقع أن تستمر الامطار في الهطول غدا الخميس.وعلى الفور، أعطي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليماته المشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الامطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، للتصدي لموجة سقوط الامطار الغزيرة على معظم أنحاء المحافظة.وأمر المحافظ باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء لمواجهة التقلبات الجوية السيئه التى شهدتها المحافظة منذ مساء امس ولحين استقرار الأحوال الجوية، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والدفع المستمر لسيارات كسح وشفط المياه والمعدات اللازمة لذلك.أكد محافظ الشرقية أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة لمواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مشيرًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد دفعت، بعدد من سيارات كسح وشفط المياه، كما تم التأكد من تسليك بالوعات الصرف لسرعة التخلص من تجمعات مياه الأمطار بالشوارع لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.كانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار حيث شهدت مراكز ومدن محافظة الشرقية، سقوط للأمطار الغزيرة مساء امس في أماكن متفرقة، بمركز مشتول السوق ومدينتي بلبيس والعاشر من رمضان،