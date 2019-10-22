أونلاين NOW: مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت AlHilal I7SRY رابط مباشر الهلال

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:11 م
بوابة الفجر
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KOORA STAR يستضيف ملعب النلك سعود مباراة قوية تجمع بين الهلال السعودي والسد القطري، في إياب الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

KOORA LIVE موعد مباراة الهلال السعودي والسد القطري
يلتقي الهلال السعودي والسد القطري، علي ملعب الملك سعود، في تمام الساعه السادسة وربع مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعه وربع مساءاً بتوقيت السعودية والثامنة وربع مساءاً بتوقيت الإمارات والخامسة وربع مساءاً بتوقيت جرينتش، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والسد القطري بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والسد القطري بنصف نهائي دوري أبطال آسيا
يلتقي الهلال السعودي والسد القطري، علي ملعب الملك سعود، في تمام الساعه السادسة وربع مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعه وربع مساءاً بتوقيت السعودية والثامنة وربع مساءاً بتوقيت الإمارات والخامسة وربع مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 و beIN Sport HD 2 وقناة الكأس HD 3، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL.

وكان الهلال السعودي قد فاز خلال لقاء الذهاب الذي أقيم بقطر برباعيه مقابل هدف، في مباراة شهدت تفوق من جانب الهلال السعودي، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والسد القطري بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والسد القطري، KOORA LIVE.

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