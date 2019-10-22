يلاشووت FINAL مشاهدة مباراة الهلال والسد يلا شوت Alkass sport الاسطورة ماتش السد ضد الهلال مباشر اليوم اونلاين NOW

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:08 م
بوابة الفجر
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تتجه أنظار جماهير الكرة العربية نحو استاد جامعة سعود الدولي في الرياض، وذلك من أجل متابعة مباراة الهلال والسد بث مباشر بدون تقطيع ومناسب لكل باقات الإنترنت، وذلك ضمن مباريات إياب نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2019، والذي يقام بعد نحو أسبوعين من مباراة العودة بين الهلال والسد كورة ستار لايف ومباشر، والذي إنتهى بفوز نادي الهلال بنتيجة عريضة على أرض الفريق القطري.

موعد مباراة الهلال والسد KORA ONLINE
تقام مباراة الهلال والسد كورة لايف مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، وتحديدًا عند الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة والسابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والربع بتوقيت الإمارات.

ويرغب نادي الهلال السعودي في أن يحافظ على النتيجة التي حققها في لقاء الذهاب من أجل أن يضمن صعوده إلى المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد KORA STAR
تنقل مباراة الهلال والسد يلا شوت الجديد عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية القطرية، والتي تملك حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، وبحسب ما كشف عنه جدول بث القناة، فإن مباراة الهلال والسد القطري Koora live ستكون منقولة عبر قناة BEIN SPORTS HD1، بتعليق المعلق السوداني سوار الذهب.

وكذلك سيتم نقل مباراة الهلال والسد عبر قناة الكاس الرياضية القطرية مساء اليوم الثلاثاء.

ونقدم لكم في موقع الفجر الرياضي بث مباشر وحصري لمباراة الهلال والسد القطري YALLA SHOT PLUS، وذلك في تغطية حصرية لواحد من أكبر المباريات المنتظرة في دوري أبطال آسيا.
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