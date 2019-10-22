أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW REAL رابط الريال مباشر جودة متعددة NO

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر التى تقام فى منافسات بطولة دوري الأبطال الأوروبي مساء اليوم 22 من اكتوبر مشاهدة مباريات اليوم Real Madrid vs Galatasaray فى الجولة الثالثة من دور المجموعات متابعة مستمرة.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر

تترقب جماهير وعشاق كرة القدم العالمية مشاهدة مباراة ريال مدريد مع جالطة سراي فى نقل مباشر حيث يلتقى الفريقين مساء اليوم فى توقيت الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وهو يوافق العاشرة مساء بتوقيت السعودية Real Madrid vs Galatasaray حيث يمكن متابعة مباريات اليوم اطار بطولة دوري الأبطال الأوروبي.





بطولة دوري الأبطال الأوروبي

Real Madrid vs Galatasaray

توقيت 21:00 فى مصر

توقيت 22:00 فى السعودية



