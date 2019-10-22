تصريح ناري من بايرن ميونخ على أنباء التعاقد مع نجم برشلونة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:42 ص
كوتينيو
كوتينيو
الفجر الرياضي
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رد نادي بايرن ميونخ الألماني على الأنباء التي تتحدث عن قيام البافاري بشراء نجم برشلونة الإسباني رسميا خلال الفترة المقبلة.

 

رد رسمي من بايرن ميونخ على أنباء التعاقد مع نجم برشلونة

 

الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ رومينيجه تحدث عن هذا الأمر في حديث نقلته الصحافة الألمانية والإسبانية، فيما يخص التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة لمدة عام.

 

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وقال رومينجه في تصريحاته أمس الإثنين: "فيما يتعلق بالتعاقد بشكل رسمي مع كوتينيو فإننا سنقرر بالوقت المناسب، البرازيلي شخص لطيف للغاية".

 

برشلونة لا يريد كوتينيو مرة أخرى

 

من جانبه، كانت تقارير صحفية إسبانية أشارت اليوم الثلاثاء إلى أن برشلونة قرر عدم تواجد كوتينيو في النادي مرة أخرى حتى إن قرر اللاعب العودة من جديد في الموسم المقبل.

 

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية: "رغم أن كوتينيو يملك علاقة جيدة مع سواريز و ميسي فهو لن يرتدي ألوان برشلونة مرة أخرى".

 

واختتمت: "إذا قرر بايرن ميونخ عدم تفعيل خيار الشراء فسيبحث برشلونة عن التخلص من كوتينيو لأحد فرق الدوري الإنجليزي".

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