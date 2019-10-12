تقارير: كوتينيو يبتعد عن برشلونة

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يتابع نادي برشلونة لاعبه فيليب كوتينيو والمعار لصفوف بايرن ميونيخ هذا الموسم، حسبما أكدته تقارير صحفية في إسبانيا.



وذكرت صحيفة "الماركا" الإسبانية بأن النادي الكتالوني يتابع تفاصيل لاعبه كوتينيو.



وأضافت الصحيفة بأنه على الرغم من إعارة اللاعب البرازيلي لصفوف بايرن ميونيخ لمدة موسم مع أحقية الشراء مقابل 120 مليون يورو إلا أن النادي يتابعه بشكل جيد وتطوراته في الفريق البافاري.



وتابعت الصحيفة بأنه على الرغم من متابعة برشلونة لكوتينيو إلا أن عودته لناديه مرة أخرى معقدة لأن اللاعب لم يشعر بالراحة في النادي الكتالوني.



وكان كوتينيو قد انتقل لصفوف برشلونة في يناير 2018 قادمًا من ليفربول، ليخوض موسمًا ونصف في صفوف النادي الكتالوني، ليعار في الميركاتو الصيفي الماضي لبايرن ميونيخ.