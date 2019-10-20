في غياب صلاح.. مانشستر يونايتد يوقف انتصارات ليفربول في البريمير ليج
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:25 م
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الفجر الرياضي
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة ديربي الشمال الغربي بين ليفربول ومانشستر يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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