"صلاح" خدعة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً علي فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب أولد ترافورد، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ليفربول يسير بمستوي ثابت





ليفربول لعب 8 مواجهات لم يسقط أو يتعادل خلالها، في أي مواجهة، وحسمها جميعاً ليتربع علي عرش البطولة الأقوي في العالم.





وفي جميع المسابقات لم يتذوق الريدز أي خسارة أو تعادل في أخر 5 مناسبات، ليثبت الفريق الإنجليزي أنه الأقوي هذا الموسم، لكنه لم يتعرض للإحتبار الأصعب، وهو ما يواجهه الليفر غداً في الأولترافورد وأمام الغريم الأزلي مانشستر يونايتد.





مانشستر عقدة النحس الدائمة لصلاح





ويحاول محمد صلاح نجم منتخب مصر التسجيل في مرمي مانشستر يونايتد الذي استعصي عليه طويلاً.

صلاح إستطاع التسجيل فى 21 من أصل 24 فريقا لعب أمامه مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي، وفشل فى التسجيل أمام مانشستر يونايتد وسوانزى سيتى وشيفيلد يونايتد فقط.

وخاض صلاح 4 مباريات أمام مان يونايتد بمسابقة الدوري الإنجليزي لم يتمكن خلالها من التسجيل، لتكون أحد العقد المستمرة للدولي المصري.



صلاح مفاجأة ليفربول أمام اليونايتد





مشاركة محمد صلاح في المباراة ليست مؤكدة حتى الآن بعد أن تعرض لإصابة في الكاحل خلال مواجهة ليستر سيتي في الجولة الماضية.

وأكد المدرب يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي، أمس الأول، أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مشاركة اللاعب المصري أمام الشياطين الحمر.

ويترقب سولشاير مدرب اليونايتد في معرفة موقف صلاح، من أجل الإعداد لمواجهة المصري، خلال المواجهة خوفاً من تواجد لاعب غيره، أو تواجده بدون سابق إنذار وهو ما قد يكلفه الكثير في خطته .

بينما تثير الشكوك في ليفربول حول مشاركة اللاعب وهو الأمر الذي يجعل أفضلية المباغتة في صالح كلوب والذي يربك بدوره حسابات مانشستر يونايتد، ويعطي الليفر الافضلية الفنية والتكتيكية في اللقاء.





