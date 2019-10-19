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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:21 م
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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW
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شاهد بث مباشر يلا شوت بلس مباريات الدوري الاسباني (LIGA) حيث يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلا على فريق ريال مايوركا اليوم السبت 19 أكتوبر 2019 على ملعب "ايبيروستار" ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة المحلية شاهد لايف مباراة الملكي بدون تقطيع و بجودة فائقة ONLINE.

يتربع ريال مدريد علي قمة ترتيب الدوري الاسباني في الموسم الحالي برصيد 18 نقطه جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات، ولم يتلقي أي هزيمة، بينما يحتل فريق ريال مايوركا المركز التامن عشر بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وخمسه هزائم .. شاهد LIVE مباراة الريال اليوم.

البث المباشر – كورة فور اتش دي KORA4HD، حيث تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مدينه القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مدينه مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش اليوم السبت 19 أكتوبر 2019 ويحاول نادي ريال مدريد اقتناص ثلاث نقاط جديدة تبعده بالصدارة عن أقرب منافسيه غرناطة صاحب المركز الثاني بـ 17 نقطة، وبرشلونة الثالث بـ 16 نقطة.

شاهد بث مباشر KORA ONLINE مباراة ريال مدريد ضد مايوركا اليوم السبت 19 – 10 – 2019:
حراسة المرمى : كورتوا
خط الدفاع: فاران – كارفخال– سيرجيو راموس –مارسيلو
خط الوسط : فالفيردي – كاسيميرو – إيسكو
خط الهجوم: جيمس رودريجو– كريم بنزيما – خاميس.

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر COOL KORA لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا اليوم السبت، تابع لايف مباريات الدوري الاسباني أونلاين، شاهد مباراة REAL MADRIED علي كورة ستار بدون تقطيع، وستذاع المباراة بشكل حصري علي قناة بي إن سبورتس BEIN SPORTS بتعليق عربي يسبق انطلاق اللقاء استوديو تحليل يضم نخبة من نجوم كرة القدم لتحليل المباراة، شاهد بث مباشر KORA LIVE لمباراة الملكي اليوم.
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