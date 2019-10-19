شووت ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش الزمالك متعدد

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر بدون تقطيع في الدوري المصري، حيث يستقبل الزمالك ضيفه المقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم السبت على ستاد السلام في المباراة المقدمة من الجولة الخامسة للدوري الممتاز.





يدخل الزمالك المباراة بعدما كان من المقرر في البداية أن يواجه الأهلي ضمن الجولة الرابعة، لكن تأجيل اللقاء لأسباب أمنية دفع اتحاد الكرة لاستبدال المباراة بمواجهة بين وصيف النسخة الماضية والمقاولون العرب لتجنب تأجيل عدد كبير من المباريات.





مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري





مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري





مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري





مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري





واستطاع الزمالك والمقاولون العرب أن يجمعوا 7 نقاط في المباريات الثلاث الماضية من الفوز في مباراتين، والتعادل في واحدة، ويحتلان المركزين الثالث والرابع.





ويمتلك عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب سجل أمام الزمالك يتسم بالتكافؤ حيث خاض 5 مباريات أمام الأبيض تمكن من الفوز في واحدة وكانت مع الشرقية بهدف نظيف، وخسر مباراة بهدف نظيف مع أسوان، وتعادل 3 مباريات مع أسوان، الرجاء، والمقاولون العرب.



