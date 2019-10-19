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شوووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:53 م
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شوووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع
مشاهدة مباراة برشلونة
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يستعد الملعب البلدي ايبورا معقل فريق إيبار الإسباني، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل عندما يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على أصحاب الأرض، ضمن منافسات الدوري الإسباني، كورة أونلاين شاهد بث مباشر بالليجا KORA ONLINE.
كورة ستار ويلتقي برشلونة مع إيبار، ظهر اليوم السبت 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، تابع لايف ومباشر برشلونة ضد إيبار KORA STARA.
موعد والقنوات الناقلة للمباراة
وتقام مباراة برشلونة ضد إيبار، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة والثانية بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة عصرا بتوقيت الامارات العربية المتحدة.
وتذاع مباراة برشلونة ضد إيبار، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري للدوري الإسباني، حيث ستكون متاحة عبر قناة bein sports HD2، تابع لايف شوت مباراة برشلونة ضد إيبار بالجولة التاسعة للدوري الإسباني LIVE SHOOT.
ويدخل برشلونة بقيادة الإسباني أرنيستو فالفيردي المدير الفني، ويطمح فقط لحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل الصعود على قمة الدوري، تابع كورة جول إيبار يستضيف برشلونة، بالجولة التاسعة لليجا KORA GOAL.
يلا شووت بلس برشلونة ضد إيبار، حيث يحتل برشلونة المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد، فيما يحتل إيبار المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط بجدول الترتيب، شاهد مباراة برشلونة ضد إيبار عبر رابط YALLA SHOOT PLUS.
كوول كورة ويعد برشلونة هو صاحب الكلمة العليا في مباريات الفريقين، حيث إلتقى سويا في 10 مواجهات سابقة، فاز برشلونة في 9 مباريات وتعادلا في مباراة واحدة بينما لم ينجح إيبار في الفوز على البلوجرانا، حيث جاء التعادل الوحيد بين الفريقين بأخر لقاء بينهما بهدفين لكل منهما في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي في الملعب البلدي بإيبورا، تابع مباراة برشلونة ضد إيبار عبر رابط COOL KORA.
ويمكنكم متابعة مباراة برشلونة ضد إيبار بالملعب البلدي بإيبورا، عبر موقع الفجر الرياضي بدةن تقطيع بث حي ومباشر عن طريق رابط الأسطورة alostora.


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