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أونلاين NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW Barca رابط برشلونة مباشر جودة متعددة NOW

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:40 ص
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أونلاين NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW Barca رابط برشلونة مباشر جودة متعددة NOW
مشاهدة مباراة برشلونة
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كشف نادى برشلونة عن القرار الذي تم اتخاذه بشأن قرار تأجيل الكلاسيكو ضد ريال مدريد، والذي كان من المقرر له 26 أكتوبر المقبل، حيث ارسل موقفه النهائي للجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم والذي جاء بالموافقة، وخاصة أن القرار يأتي لأسباب أمنية بسبب الأحداث الراهنة التي يشهدها إقليم كتالونيا.

وطبقا لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن فريق برشلونة قد رفض بشكل نهائي خوض كلاسيكو الذهاب ضد ريال مدريد على ملعب “سانتياجو برنابيو” بالليجا، كما أشارت إلى أن إدارة النادي ليس لديها مانع من قرار تأجيل الكلاسيكو إلى موعد آخر، وخاصة إذا كان هناك خطر على أمن وسلامة المواطنين.
 
كما طالبت رابطة الليجا لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني بأن يكون لقاء كلاسيكو الذهاب بين برشلونة وريال مدريد على ملعب “سانتياجو برنابيو” بدلا من  استاد كامب نو.


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