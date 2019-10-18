تركي آل شيخ يحتفل بافتتاح البوليفارد بالرياض

نشر المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "9:30 م بتوقيت مصر على MBC مصر... حفل البوليفارد... حتشوفوا حاجة من الخيال".





على صعيد آخر: يضم "البوليفارد" على جانبيه أكثر من 50 محلًا عالميًا ومحليًا إضافة إلى أكثر من 10 مطاعم، ويضم أيضاً مسرحاً ضخماً يتسع لـ20 ألف شخص، كما فيه أكبر نافورة راقصة في العالم.





يتكون البوليفارد من شريط للمشاة تحيط به اثنا عشر مبنى، منها 4 مباني مكونة من مكاتب و8 مباني سكنية و398 استوديو وشقق من المباني السكنية تدار من قبل شركة "روتانا أرجان".





تقع وحدات البيع والمطاعم والمقاهي في الطابق الأرضي بينما يتم تخصيص أسطح المنازل للنوادي والمطاعم الصحية .





بوليفارد العبدلي من اهم الاماكن السياحية في عمان، وهو جزء من مشروع العبدلي، ويتميز بمساحته الواسعة حيث يتكون من ممر طويل تصطف على أطرافه العديد من الأبنية التي تحوي العديد من المحلات التجارية والماركات العالمية ، بالإضافة إلى العديد من الشقق الفندقية والفنادق.





يقع في نهاية البوليفارد العبدلي مول الذي يعتبر من اشهر مولات عمان، ويضم العديد من المطاعم والمقاهي، أفتتحه الملك عبدالله الثاني، برفقة الملكة رانيا عام 2014 م.



