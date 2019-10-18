ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تركي آل شيخ يحتفل بافتتاح البوليفارد بالرياض

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:55 م
Advertisements
تركي آل شيخ يحتفل بافتتاح البوليفارد بالرياض
تركي آل الشيخ
Advertisements
طباعة
روان هيثم محمد
 
Advertisements
نشر المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "9:30 م بتوقيت مصر على MBC مصر... حفل البوليفارد... حتشوفوا حاجة من الخيال".

على صعيد آخر: يضم "البوليفارد" على جانبيه أكثر من 50 محلًا عالميًا ومحليًا إضافة إلى أكثر من 10 مطاعم، ويضم أيضاً مسرحاً ضخماً يتسع لـ20 ألف شخص، كما فيه أكبر نافورة راقصة في العالم.

يتكون البوليفارد من شريط للمشاة تحيط به اثنا عشر مبنى، منها 4 مباني مكونة من مكاتب و8 مباني سكنية و398 استوديو وشقق من المباني السكنية تدار من قبل شركة "روتانا أرجان".

تقع وحدات البيع والمطاعم والمقاهي في الطابق الأرضي بينما يتم تخصيص أسطح المنازل للنوادي والمطاعم الصحية .

بوليفارد العبدلي من اهم الاماكن السياحية في عمان، وهو جزء من مشروع العبدلي، ويتميز بمساحته الواسعة حيث يتكون من ممر طويل تصطف على أطرافه العديد من الأبنية التي تحوي العديد من المحلات التجارية والماركات العالمية ، بالإضافة إلى العديد من الشقق الفندقية والفنادق.

يقع في نهاية البوليفارد العبدلي مول الذي يعتبر من اشهر مولات عمان، ويضم العديد من المطاعم والمقاهي، أفتتحه الملك عبدالله الثاني، برفقة الملكة رانيا عام 2014 م.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الهلال
3
x
17:05
0
ضمك
الأهلي
0
x
19:00
0
التعاون
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
1
وادي دجلة
الإسماعيلي
-
x
20:00
-
حرس الحدود

DMCA.com Protection Status