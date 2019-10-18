شووت AHLY: بث مباشر مباراة الاهلي والتعاون SHOOT NOW كورة لايف 7SRY رابط الأهلي اليوم جوول السومة NOW

موعد مباراة الأهلي والتعاون، يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مباراة الأهلي والتعاون التي ستقام يوم غد الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2019 في الجولة السابعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين “دوري الأمير محمد بن سلمان”، ويبحث الراقي في هذه المواجهة لتحقيق الفوز واختطاف النقاط الكاملة على أمل أن يحرز تقدم في ترتيب الدوري السعودي الذي يحتل صدارته غريمه التقليدي الهلال.





موعد مباراة الأهلي والتعاون:

تأتي مباراة الأهلي والتعاون بعد توقف مؤقت لمواجهات الدوري السعودي ويرجع السبب لانشغال اللاعبين بالمعسكر التدريبي المغلق للمنتخب السعودي، حيث التقي مؤخراً مع نظيرع “الفدائي” المنتخب الفلسطيني في اللقاء الذي أقيم في مدينة رام الله وانتهت بالتعادل السلبي، لينتهي اللقاء بحصد كل من المنتخبين نقطة واحد فقط، وعادت الفرق والأندية السعودية لمواصلتها مبارياتها المحلية.





وكان أهلي جدة قد حقق فوز ساحق في الجولة الماضية التي ألتقي فيها مع فريق الفيحاء، محرز ثلاثية نظيفة دون رد سجل الهدف الأول جورج دجانيني تافاريس، ثم سجل عبد الباسط هندي الهدف الثاني، وتمكن النجم السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الثالث معزز تفوق الراقي، أما التعاون فنجح في تحقيق فوز ثمين على فريق أبها بهدف دون رد سجله اللاعب ساندرو مانويل.





توقيت مباراة الأهلي والتعاون والقنوات الناقلة:

تنقل أحداث مباراة الأهلي والتعاون عبر قناة السعودية الرياضية، حسب التوقيت التالي:





السابعة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية

الثامنة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق والأردن وقطر وفلسطين.

التاسعة مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.







