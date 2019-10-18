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YALLA شووت PLUS مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف اونلاين beIN LIVE ماتش الهلال NOW

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:42 م
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YALLA شووت PLUS مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف اونلاين beIN LIVE ماتش الهلال NOW
مشاهدة مباراة الهلال
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مشاهدة مباراة الهلال وضمك نقل مباشر لايف مساء اليوم 18 من اكتوبر ضمن منافسات الاسبوع السابع من بطولة الدوري السعودى للمحترفين Al Hilal vs Damak بث مباشر مباريات اليوم حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسة على الثلاثة نقاط مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر
مشاهدة مباراة الهلال مع ضمك بث مباشر خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العربية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودى للمحترفين فى توقيت الساعة الخامسة بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة السادسة مساء بالتوقيت فى السعودية فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين 
 
الدوري السعودى للمحترفين – الجولة السابعة
مباراة الهلال مع ضمك
توقيت 17:00 فى القاهرة
توقيت 18:00 فى السعودية


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