جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية مباريات الخميس

إفتتحت الخميس السابع عشر من شهر أكتوبر مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بأربعة مباريات فيما ستلعب اليوم الجمعة مباراتين وذلك بعد أن عادت عجلة الإيجيبشين ليج للدوران من جديد عقب نهاية فترة التوقف الدولي .

وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد نهاية مباريات الخميس .

لم تشهد مباريات إقتتاحية الجولة الرابعة سوى هدفين فقط الأول سجله محمد رجب لفريقه الانتاج الحربي قاده به للفوز على إنبي ورفع رصيده من الأهداف إلى هدفين .

والهدف الثاني دونه صلاح أمين لاعب مصر المقاصة في شباك المصري ليهدي ميدو ثلاثة نقاط هامة للغاية ويفتتح به سجله التهديفي هذا الموسم .

ويتصدر رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد ثلاثة أهداف .

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كاملاً على النحو التالي :-