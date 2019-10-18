جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية مباريات الخميس
إفتتحت الخميس السابع عشر من شهر أكتوبر مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بأربعة مباريات فيما ستلعب اليوم الجمعة مباراتين وذلك بعد أن عادت عجلة الإيجيبشين ليج للدوران من جديد عقب نهاية فترة التوقف الدولي .
وفي التقرير
التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز
بعد نهاية مباريات الخميس .
لم تشهد
مباريات إقتتاحية الجولة الرابعة سوى هدفين فقط الأول سجله محمد رجب لفريقه
الانتاج الحربي قاده به للفوز على إنبي ورفع رصيده من الأهداف إلى هدفين .
والهدف الثاني
دونه صلاح أمين لاعب مصر المقاصة في شباك المصري ليهدي ميدو ثلاثة نقاط هامة
للغاية ويفتتح به سجله التهديفي هذا الموسم .
ويتصدر رمضان
صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة ترتيب هدافي الدوري
المصري الممتاز برصيد ثلاثة أهداف .
وجاء جدول
ترتيب هدافي الدوري المصري كاملاً على النحو التالي :-
|
اللاعب
|
الفريق
|
المركز
|
الرقم
|
عدد الأهداف
|
رمضان صبحي
|
الاهلي
|
وسط
|
7
|
3
|
عبد الله
السعيد
|
بيراميدز
|
وسط
|
19
|
3
|
عمرو
الحلواني
|
حرس الحدود
|
دفاع
|
22
|
2
|
أحمد شرويدة
|
هجوم
|
17
|
2
|
محمد رجب
|
الانتاج
الحربي
|
هجوم
|
9
|
2
|
عمرو مرعي
|
مصر المقاصة
|
هجوم
|
19
|
2
|
محمد شريف
|
إنبي
|
وسط
|
18
|
2
|
حسين الشحات
|
الاهلي
|
وسط
|
14
|
2
|
جونيور أجاي
|
هجوم
|
28
|
2
|
عبد الرحمن
الدح
|
طنطا
|
هجوم
|
99
|
2
|
تالا نداييه
|
طلائع الجيش
|
هجوم
|
20
|
2
|
حسام حسن
|
سموحة
|
وسط
|
18
|
2
|
محمود رزق
|
الاتحاد
السكندري
|
وسط
|
4
|
2
|
سيف الدين
الجزيري
|
المقاولون
العرب
|
هجوم
|
30
|
2
|
محمد فاروق
|
بيراميدز
|
وسط
|
17
|
2
|
سادو
سانبوري
|
المصري
البورسعيدي
|
وسط
|
28
|
2
- تعرف على هدافي الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة الـ23
- جدول مباريات نادي بيراميدز في الدوري المصري
- تعرف على منافسات الأسبوع الثالث للدوري المصري
- مباريات الأسبوع الثالث من الدوري.. صراع مشتعل وقمة جماهيرية مرتقبة
- ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المقاصة
- ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الاتحاد السكندري
- تعرف على مباريات الأهلي القادمة بعد تصدره قائمة الدوي المصري الممتاز
- ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلي على طلائع الجيش
- بالأرقام.. كل ما فاتك في الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة
- جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الخميس