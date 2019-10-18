يبحث متابعي كرة القدم عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن افتتحت يوم الخميس مباريات الجولة الرابعة من المسابقة بأربعة لقاءات جاءت ندية بين الفرق المتنافسة لكنها لم تشهد سوى تسجيل أربعة أهداف فقط كمعدل تهديف قليل للغاية .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على نتائج المباريات الأربعة بالإضافة إلى جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية لقاءات الخميس .

نادي مصر ضد الجونة

البداية كانت بمباراة نادي مصر الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء والشهرة ضد فريق نادي الجونة على مملعب إستاد الكلية الحربية وإنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف .

إنبي ضد الإنتاج الحربي

وعلى ملعب بتروسبورت رحل الإنتاج الحربي لمواجهة فريق نادي إنبي ونجح أبناء مختار مختار في العودة بالنقاط الثلاثة بفضل هدف محمد رجب الذي سجله في الدقيقة الرابعة والخمسين .

وتسببت خسارة نادي إنبي في رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق البترولي والذي قام بتقديم إستقالته على الفور ورفض إستكمال مهمته مع الفريق .

مصر المقاصة ضد إنبي

وعلى إستاد الجيش بالسويس كرس ميدو عقدته ضد إيهاب جلال بعد أن نجح في قيادة مصر المقاصة للفوز على فريق نادي المصري البورسعيدي بهدف واحد مقابل لاشيء سجله المخضرم صلاح أمين من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والثمانين .

بيراميدز ضد سموحة

آخر مباريات اليوم الخميس في الجولة الرابعة جمعت بين بيراميدز ضد سموحة على ملعب إستاد الدفاع الجوي وإنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ليفرط أبناء ديسابر في إعتلاء صدارة الدوري ولو بشكل مؤقت .

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الخميس

وجاء جدول ترتيب الدوري على النحو التالي :-