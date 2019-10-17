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رئيس الاتحاد الاسباني يؤكد السبب الحقيقي وراء تأجيل الكلاسيكو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:28 م
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رئيس الاتحاد الاسباني يؤكد السبب الحقيقي وراء تأجيل الكلاسيكو
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محمد أيمن
 
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 صرح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم عقب تأجيل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اولتي كان مقرراً لها السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لتصبح في شهر ديسمبر المقبل على ملعب الكامب نو أن السبب الحقيقي وراء عدم لعب المباراة في موعدها يرجع إلى الخوف على اللاعبين والجماهير من المظاهرات التي يشهدها إقليم كتالونيا .

 

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة " ماركا " الإسبانية أن الجميع في إتحاد الكرة كان يحاول أن تقام المباراة في موعدها خاصةً أن تلك المباراة يسبقها الكثير من التحضيرات فيما يخص الملعب والقنوات الناقلة والكاميرات التي يتم دخولها إلى أرضية الملعب وعرضنا على الفريقين إقامتها في ملعب سانتياجو بيرنابيو بدلاً من الكامب نو .

 

وواصل تيباس " وصلنا صباح اليوم الخميس بعض المكاتبات من إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ونظيرتها في نادي برشلونة ترفض أن تقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو وكان لازماً على لجنة الكرة أن تضع موعد آخر يكون مناسب للفريقين .

 

وأنهى " وجدنا أن السادس والعشرين من شهر ديسمبر هو الموعد المناسب بعد أن عرض بعض أعضاء الاتحاد الاسباني إقامة اللقاء يوم الثامن عشر من الشهر ذاته لكن ذلك الموعد لم يكن مناسباً خاصةً وأنه يشهد إقامة مباريات إقصائية لبطولة كأس ملك إسبانيا والتي تلعب على ثلاثة أيام لذلك تم تحديد يوم 26 ديسمبر .

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