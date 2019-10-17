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عاجل.. الاتحاد الإسباني يعلن تأجيل الكلاسيكو ويحدد الموعد النهائي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:18 م
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عاجل.. الاتحاد الإسباني يعلن تأجيل الكلاسيكو ويحدد الموعد النهائي
برشلونة والريال
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ قليل تأجيل لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لدواعي أمنية بالمباراة التي كان من المقرر لها يوم السبت 26 أكتوبر بالجولة العاشرة.


واكد الاتحاد الإسباني على أن موعد مباراة الكلاسكيو الجديد سيكون يوم 26 ديسمبر وستقام المباراة على ملعب الكامب نو معقل فريق برشلونة.


وكانت لجنة المنافسات قد عرضت على ريال مدريد وبرشلونة نقل المباراة من ملعب الكامب نو إلى ملعب البرنابيو في مدريد ولكن تم رفض هذا المقترح من جانب الفريقين.


وبعد اجتماع دام لأكثر من ساعة مساء اليوم تم اتخاذ القرار بتأجيل المباراة حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير بسبب اعمال الشغب في إقليم كتالونيا ليتم تحديد يوم 26 ديسمبر موعداً نهائياً للمباراة.
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