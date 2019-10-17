أبرز أخبار التوك شو اليوم الأربعاء 16-10-2019

رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد - نعيم يوسف



تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.



"التموين" تكشف سبب انخفاض أسعار اللحوم والأسماك والدواجن تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.



وأضاف "خليل"، أننا نشهد هذا العام انخفاضا في الأسعار مع توافر في السلع، ولم نشهد ارتفاعا في أسعار السلع، منوهًا إلى أن أسعار الدواجن انخفضت لـ 18 جنيها للكيلو داخل المزرعة بعد أن كان قد وصل لـ 27 جنيها، وأسعار السمك الفيلية وصل لـ 50 جنيها بعد أن كان قد وصل لـ 70-80 جنيها من قبل.









قوائم الانتظار: إجراء 256 ألف عملية جراحية بينها 68 ألف قسطرة قلبية (فيديو) وأسعار اللحوم انخفضت بشكل كبير، منوهًا إلى أن أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية أقل من السوق بنسبة تصل لـ 32%، موضحًا أن سعر اللحمة السوداني بالمجمعات الاستهلاكية 85 جنيه للكيلو، وأسعار السمك البلدي يبلغ سعره من 25-30 جنيها، والبلطي 21 جنيها، والبوري يبلغ سعره من 35-55 جنيها، بعد أن وصل لـ 90 جنيها.



قال الدكتور محمد محمود زكي، مدير مشروع قوائم الانتظار بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه طبقًا لآخر بيان تم إجراء 256 ألف و264 إجراء بينهما 113 ألف و569 عملية قسطرة قلبية، و18 ألف 240 عملية جراحة قلب مفتوح، و86 ألف 366 عملية جراحة رمد، و10 آلاف 813 جراحة مخ وأعصاب.





اتحاد الصناعات يزف بشرى سارة بشأن أسعار الملابس الشتوية (فيديو) قال الدكتور محمد محمود زكي، مدير مشروع قوائم الانتظار بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه طبقًا لآخر بيان تم إجراء 256 ألف و264 إجراء بينهما 113 ألف و569 عملية قسطرة قلبية، و18 ألف 240 عملية جراحة قلب مفتوح، و86 ألف 366 عملية جراحة رمد، و10 آلاف 813 جراحة مخ وأعصاب.



قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، إن هناك انخفاضًا حقيقيًا في أسعار الملابس الشتوية هذا العام، وهذا يرجع إلى انخفاض سعر الدولار المستخدم في استيراد مدخلات صناعة الملابس، خلاف دخول استثمارات كبيرة في قطاع الملابس الجاهزة، الأمر الذي أدى لزيادة المنافسة في هذا القطاع.



كبير المرشدين السياحيين عن اكتشاف 29 تابوتًا في الأقصر: "الخير قادم" (فيديو) قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، إن هناك انخفاضًا حقيقيًا في أسعار الملابس الشتوية هذا العام، وهذا يرجع إلى انخفاض سعر الدولار المستخدم في استيراد مدخلات صناعة الملابس، خلاف دخول استثمارات كبيرة في قطاع الملابس الجاهزة، الأمر الذي أدى لزيادة المنافسة في هذا القطاع.



قال وليد البطوطي، كبير المرشدين السياحيين، مستشار وزارة السياحة السابق، إن اكتشاف خبيئة ضخمة من التوابيت في الأقصر، خلق حالة إيجابية من الزخم حول السياحة المصرية، لافتَا إلى أن عدد التوابيت المكتشفة حتى الآن 29 تابوتًا، وعلى مدار الساعة هناك اكتشافات جديدة.





عاجل.. أول تعليق لزوج "رحاب" المتهم بهجرها وحبسها بعد تبرعها له بفص كبد (فيديو) قال وليد البطوطي، كبير المرشدين السياحيين، مستشار وزارة السياحة السابق، إن اكتشاف خبيئة ضخمة من التوابيت في الأقصر، خلق حالة إيجابية من الزخم حول السياحة المصرية، لافتَا إلى أن عدد التوابيت المكتشفة حتى الآن 29 تابوتًا، وعلى مدار الساعة هناك اكتشافات جديدة.



قالت "رحاب"، سيدة تبرعت لزوجها بفص كبد بسبب مرضه، وبعدها علمت أنه متزوج عليها، وهجرها وقام بحبسها، إنها لديها 34 عامًا، وتزوجت بعد قصة حب، لافتة إلى أن زوجها يكبرها بـ28 عامًا، وكان يربطه صلة قرابة بوالدها، وأنها تزوجته وعاشت معه في السعودية لمدة 9 سنوات.



"تطوير العشوائيات": روضة السيدة ستصبح مزارًا سياحيًا على غرار شارع المعز (فيديو) قالت "رحاب"، سيدة تبرعت لزوجها بفص كبد بسبب مرضه، وبعدها علمت أنه متزوج عليها، وهجرها وقام بحبسها، إنها لديها 34 عامًا، وتزوجت بعد قصة حب، لافتة إلى أن زوجها يكبرها بـ28 عامًا، وكان يربطه صلة قرابة بوالدها، وأنها تزوجته وعاشت معه في السعودية لمدة 9 سنوات.





وأشار رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إلى أنهم يخططون لأن تصبح "روضة السيدة" مزارًا سياحيًا مثل شارع المعز، لافتًا إلى أنهم قاموا بعمل بوابات لمنع دخول السيارات للمنطقة، حتى تكون ممشى سياحي فقط، موضحًا أنها ستكوت مزارًا سياحيًا، وستجذب السياح والزوار من الداخل ومن الخارج.



