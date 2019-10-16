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أول تحرك برلماني حول تصوير أفلام "إباحية" في معبد الأقصر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:40 م
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أول تحرك برلماني حول تصوير أفلام إباحية في معبد الأقصر
مجلس النواب
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إسلام شعراوي
 
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تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير الآثار، بشأن "قيام مخرجين أجانب بتصوير أفلام إباحية في ساحة معبدي الأقصر والكرنك".

وقال "أبو طالب" في نص طلب الإحاطة الذي تقدم به: "لم تتوقف الآثار الفرعونية عن إبهار آلاف السياح الوافدين عليها بشكل يومي من شتى بقاع العالم، ولن يتوقفوا عن التقاط الصور التذكارية في الأماكن الأثرية، ليسجلوا تلك اللحظات النادرة، ولكن السنوات الأخيرة شهدت ظاهرة متكررة، وصادمة، فبين الحين والآخر، يفاجأ الجميع بسائحات ينشرن صورا عارية وإباحية لهن في حضرة المناطق الأثرية المصرية".

وأوضح " أبو طالب": "لم يخل معبدا الأقصر والكرنك اللذان خصصا لعبادة الإله آمون قديما بمدينة المائة باب "مدينة الشمس"، من هذا الانتهاك بتصوير أفلام إباحية وقيام عارضات الأزياء الأجنبيات اللاتى ينتهزن غياب الرقابة من وزارتي الآثار والسياحة ويلتقطن بعض الصور العارية بالمناطق الأثرية".

وتساءل النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أين دور الجهات المعنية في وزارتي السياحة والآثار من هذا الأمر الذي يسئ إلى سمعة الحضارة المصرية؟ ومن الذي سمح لهم بالتصوير وانتهاك حرمة المعابد؟.

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المزيد عن: معابد الأقصر مجلس النواب رئيس الوزراء تصوير أفلام إباحية النائب خالد أبو طالب أفلام إباحية
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