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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:02 ص
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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي
الزمالك
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 قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة التي كان مقرراً لها السبت المقبل بين الاهلي والزمالك على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري وذلك بسبب تعليمات الأمن ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لاحق للمباراة .

 

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد تأجيل مباراة القمة

 

وبعد تأجيل مباراة القمة أصبح موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد فريق نادي جينيراسيون فوت بطل السنغال يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري على ملعب السلام لحساب مباريات إياب دور الأثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

 

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدف واحد مقابل هدفين تلك التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد بايدا في السنغال يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل سجل وقتها للفريق السنغالي مامي غويي هدفين في الدقائق الثانية عشر والثامنة والستين فيما سجل للزمالك مصطفى محمد في الدقيقة الرابعة والسبعين .

 

وحدثت بعض المناوشات بين إدارة الفريقين حيث ذهب نادي الزمالك لملعب برج العرب فيما ذهب الفريق السنغالي إلى ملعب إستاد بتروسبورت في التجمع الخامس قبل أن يقرر الإتحاد الافريقي لكرة القدم إعادة المباراة يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري بعد تضارب المعلومات حول ملعب اللقاء .

 

وينتظر الفريق الفائز من اللقاء الوقوع في المجموعة الثانية إلى جانب فرق مازيمبي الكونجولي وزيسكو يونايتد الزامبي وفريق أول أغسطس .

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