رسميا.. تأجيل لقاء قمة الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.









وجاء بيان اتحاد الكرة الذي نُشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كالتالي: قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.







وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى في الساعات الماضية خطاب من الجهات الأمنية يفيد بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة لدواعي أمنية.









وتم إخطار اتحاد الكرة اليوم بالقرار الرسمي هو تأجيل المباراة وسوف يتم تحديد موعد جديد للمباراة ولكن لا يوجد شئ رسمي حتي الآن حول الموعد الجديد.









وكان رئيس الزمالك مرتضي منصور قد طلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة لخوض الأبيض مباراة صعبة أمام بطل السنغال في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا إلا أن مسئولو الأهلي رفضوا طلب رئيس الزمالك.









ليأتي بعد ذلك قرار التأجيل من الجهات الأمنية في خطاب رسمي تم إرساله لاتحاد الكرة والذي بدوره قام بإرساله للأهلي والزمالك لاطلاعهم على الموقف النهائي من تأجيل اللقاء.