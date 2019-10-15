ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كورة لايف NOW مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط إسبانيا II7SRY جول NOW

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:24 م
Advertisements
كورة لايف NOW مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط إسبانيا II7SRY جول NOW
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
يلتقي منتخب إسبانيا مع منتخب السويد اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كاس الأمم الأوروبية 2020، وستكون تلك المباراة نارية من اجل حسم التأهل بشكل نهائي.


وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات تصفيات كاس الامم الاوروبيه عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين منتخب إسبانيا ومنتخب السويد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.


وستقام المباراة بين منتخب إسبانيا ومنتخب السويد في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب.


ويحتل منتخب إسبانيا صدارة ترتيب تلك المجموعة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات حيث تعادل في المباراة الماضية فقط، بينما يحل منتخب السويد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، ويحتاج الماتدور بتحقيق الفوز خلال تلك المباراة من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.


وكان راموس قد احتفل في المباراة الماضية بأنه أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ منتخب إسبانيا بعد تخطي الحارس السابق ايكر كاسياس.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status