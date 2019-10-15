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لينك التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم عبر بوابة التوظيف الإلكترونية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:49 م
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لينك التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم عبر بوابة التوظيف الإلكترونية
مسابقة وزارة التربية والتعليم
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لينك التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم عبر بوابة التوظيف الإلكترونية 

مازال المعلمين يبحثون عن لينك التسجيل مسابقة وزارة التربية والتعليم عبر بوابة التوظيف الإلكترونية اليوم الثلاثاء الموافق 15 من أكتوبر لعام 2019، بعد مرور 6 أيام على إنطلاقها، ولسهولة معرفة لينك التسجيل في نسابقة وزارة التربية والتعليم عبر بوابة التوظيف، تحرص بوابة الفجر على تقديم خدمة لمتابعيها وإعطائهم كافة المعلومات التي يبحثون عنها لسهولة التسجيل عبر بوابة التوظيف الإلكترونية  "egmoe"، التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق من شهر أكتوبر لعام 2019

وللراغبين في التسجيل من المعلمين - المؤهلين ومستوفين الشروط- التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم قبل التسجيل في المسابقة عبر بوابة التوظيف اإلكترونية، إليكم لينك مسابقة التربية والتعليم لسهولة التسجيل وإدخال البيانات، هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ويسهل للمتقدم التسجيل في المسابقة، وفقا للشروط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، وعن لينك ورابط مباشر لبوابة التوظيف للتسجيل إلكترونيا في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019، هو  "egmoe"

شروط مسابقة التربية والتعليم لسهولة التسجيل 

- حصول المتقدم على المؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوي.

- لا تنطبق شروط وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019 على شاغلي الوظائف الحكومية "تعيين أو تعاقد".

- يجب ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية، لضمان الشفافية وعدم استغلال النفوذ.

- يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة.

- يجب أن يكون المتقدم من مقيمي المربع السكني للإدارات التعليمية المتقدم لها.

الأوراق المطلوبة للتسجل في مسابقة وزارة التربية والتعليم عبر بوابة التوظيف الإلكترونية 

- أصل المؤهل الدراسي
- صورة من الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان مسابقة التربية والتعليم 2019.
- صحيفة الحالة الجنائية "فيش".
- شهادة القيد العائلي.
- شهادة الانتهاء من الخدمة العامة للإناث .
- شهادة الانتهاء من الخدمة العسكرية للذكور.

خطوات التسجيل في مسابقة التربية والتعليم عبر الرابط التالي هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا


ويستمر التسجيل 10 ايام بداية من فتح بابا التقديم الأربعاء الماضي وتسجيل البيانات بكل سهولة بعد الاطلاع على الشروط وتقديم الأوراق المطلوبة

وتكلفة التعاقد تصل لمدة عام إلى مليار و600 مليون جنيه، كما أنه سيكون هناك أفضلية لمن تم الاستعانة بهم من المعلمين في المسابقة الماضية، وفقا لما أكدته وزارة التربية والتعليم.
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