اسعار الذهب عيار 18 اليوم 12-10-2019 في سوق الصاغة بمصر
السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:13 م
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اسعار الذهب عيار 18
استقرت اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12-10-2019، حيث شهدت اسعار الذهب عيار 18 ثباتا ملحوظا في الاسواق خلال التعاملات الصباحية اليوم وذلك مقارنة بالانخفاض الكبير الذي شهدته اسعار الذهب خلال الفترة الماضية وجاءت الأسعار على النحو التالى :
شهدت اسعار الذهب تراجعًا ملحوظا خلال تعاملات امس الجمعة حيث فقد سعر الذهب عيار 21 نحو جنيهان، وسجلت اسعار الذهب عيار 18 نحو 578 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 678 جنيهًا للجرام، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 779 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب ويزِن 8 جرامات نحو 5425 جنيهًا، وسجل سعر الأوقية 1484دولارا.
اسباب انخفاض اسعار الذهب عيار 18
تراجعت اسعار الذهب عيار 18 في السوق المحلى نتيجة هبوط سعر الأوقية على المستوى العالمى، التى سجلت الآن 1484 دولارا في البورصة العالمية مقارنة بتسجيله بداية التداولات نحو 1495 دولارات، وتشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع اسعار الذهب مرة أخرى خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار حالة الاضطراب في السوق العالمى على خلفية الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
اسعار الذهب عيار 18
سعر الذهب على المستوى العالمى
شهدت اسعار الذهب حالة من التراجع على المستوى العالمى حيث تراجعت من أعلى مستوياتها خلال تعاملات أمس بينما سجلت أسعار البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، بعد تقرير أشار إلى أن الصين تريد الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتفادي المزيد من التصعيد في النزاع التجاري بين البلدين.
اسعار الذهب في المعاملات الفورية
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1496.31 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع، وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.8% لتبلغ عند التسوية 1500.90 دولار للأوقية، وسجل البلاديوم أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1704.59 دولار للأوقية قبل أن يتراجع قليلا إلى 1700.41 دولار في أواخر التعاملات بزيادة قدرها 1.1% عن الإغلاق السابق، بينما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 898.93 دولار للأوقية بينما تراجعت الفضة 0.88% إلى 17.54 دولار للأوقية.
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