اسعار الذهب عيار 18 اليوم 12-10-2019 في سوق الصاغة بمصر

اسعار الذهب عيار 18

استقرت اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12-10-2019، حيث شهدت اسعار الذهب عيار 18 ثباتا ملحوظا في الاسواق خلال التعاملات الصباحية اليوم وذلك مقارنة بالانخفاض الكبير الذي شهدته اسعار الذهب خلال الفترة الماضية وجاءت الأسعار على النحو التالى :





شهدت اسعار الذهب تراجعًا ملحوظا خلال تعاملات امس الجمعة حيث فقد سعر الذهب عيار 21 نحو جنيهان، وسجلت اسعار الذهب عيار 18 نحو 578 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 678 جنيهًا للجرام، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 779 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب ويزِن 8 جرامات نحو 5425 جنيهًا، و سجل سعر الأوقية 1484دولارا.





اسباب انخفاض اسعار الذهب عيار 18

تراجعت اسعار الذهب عيار 18 في السوق المحلى نتيجة هبوط سعر الأوقية على المستوى العالمى، التى سجلت الآن 1484 دولارا في البورصة العالمية مقارنة بتسجيله بداية التداولات نحو 1495 دولارات، وتشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع اسعار الذهب مرة أخرى خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار حالة الاضطراب في السوق العالمى على خلفية الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.



