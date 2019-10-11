"الفجر" تنعي " صلاح حلمى" رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي بالفيوم
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:18 م
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الفجر
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تنعى أسرة تحرير جريدة الفجر، صلاح حلمي، رئيس مجلس إدارة نادي قارون وسكرتير عام أسبق لمحافظة الفيوم ومحافظة القاهرة، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، ونائبًا عن دائرة مركز طامية لعدد من الدورات السابقة.
كان الفقيد أيضا يقوم بإلقاء محاضرات في مركز إعداد القادة بترشيح من وزارة التنمية المحلية، رحم الله الفقيد الكبير وتغمده بواسع رحمته والهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. وأنا لله وانا إليه راجعون.
كان الفقيد أيضا يقوم بإلقاء محاضرات في مركز إعداد القادة بترشيح من وزارة التنمية المحلية، رحم الله الفقيد الكبير وتغمده بواسع رحمته والهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. وأنا لله وانا إليه راجعون.
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