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راموس يخطط لتتويج أولمبي مع المنتخب الإسباني

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:48 ص
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راموس يخطط لتتويج أولمبي مع المنتخب الإسباني
راموس
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السيد علي
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني وريال مدريد، يخطط لخوض أولمبياد طوكيو 2020.

ويريد مدافع الفريق الملكي تحقيق أمرًا مميزًا، بالجمع بين ذهبيتي كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم مع المنتخب الأول، وذهبية الأولمبياد، ليتوج بجميع الألقاب الممكنة في كرة القدم.

يذكر أن اللوائح تسمح بتواجد 3 لاعبين فوق السن مع منتخب تحت 23 عامًا في الأولمبياد.

ونشرت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن راموس يدرس الأمر وهناك ترحيب بذلك، داخل أروقة المنتخب الإسباني. 

وشارك جوردي ألبا وخوان ماتا مع منتخب إسبانيا في أولومبياد لندن 2012، في المنتخب الأولمبي تحت السن، آنذاك. 

وتوج راموس بكأس أمم أوربا 2008 و2012 رفقة الماتدور الإسباني، وكأس العالم 2010، ودوري أبطال أوربا والدوري والكأس والسوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية رفقة ريال مدريد. 

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