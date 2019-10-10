حملة فحص طلاب المدارس: مصر صاحبة أنجح تجربة لعلاج "فيروس سي"



وأضاف "كمال"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن الدولة قامت بمسح أكثر من 50 مليون شخص، في مبادرة "100 مليون صحة"، وأصبحت صاحبة أنجح تجربة لعلاج "فيروس سي"، لافتا إلى أن العديد من دول العالم أشادت بتجربة مصر، وتقوم القاهرة حاليا بنقل خبرتها إلى الدول الأخرى، ومنها بعض الدول الأفريقية لمساعدتهم في البدء مما انتهت إليه مصر.



وتابع مدير الحملة التي انطلقت بمبادرة رئاسية، أن الدولة اهتمت بالفئات العمرية التي لم تكن توضع في الحسبان سابقا، ومن هذه الشرائح طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، لافتا إلى أن الحملة تشمل جميع مدارس الجمهورية، وبدأت بالمدارس الثانوية والمعاهد، بإجمالي 3 مليون و737577 طالب، موضحا أنهم قاموا بتعميم محاضرة على الجميع لنشر الوعي بين التلاميذ، والحد من فرص انتقال المرض من طالب إلى أخر.



وكشف أن نسبة الإصابة كانت أقل من المتوقع، وكانت بنسبة 0.5%، ولا يتم إخبار المدرسة والإدارة بنتيجة الفحص، حفاظا على السرية والخصوصية للطلبة، خشية تعرض الطالب إلى نوع من التنمر أو النبذ من قبل الطلبة الآخرين، ولكن يتم إخبار ولي الأمر.

قال الدكتور إيهاب كمال، مدير حملة الفحص الطبي لطلاب المدارس، إن الدولة تهدف إلى نقل مصر من المرتبة رقم واحد عالميا في الإصابة بمرض "فيروس سي"، إلى دولة صاحبة تجربة رائدة على مستوى العالم في علاج المرض.