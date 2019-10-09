"الجامعة العربية" تعلن موعد اجتماعها لبحث العدوان التركي على سوريا
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:05 م
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داليا الحسين
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أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن عقد اجتماع بجامعة الدول العربية، السبت المقبل، في مقر الجامعة؛ لبحث العدوان التركي في الأراضي السورية على مستوى وزراء الخارجية، مشيًرا إلى أن استغلال تركيا للوضع السوري للقيام بعملية عسكرية ضدها أمر مرفوض.
وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن كافة الدول العربية ترفض العدوان التركي على الدولة الشقيقة، منوهًا إلى أنه رغم ما حدث إلا أن العرب سيبعثون رسالة إلى العالم الخارجي برفض العدوان على سوريا.
وأضاف أن تركيا تصف أحد الأحزاب الكردية الموجودة في سوريا بالإرهابي، مؤكدًا أن تركيا دخلت سوريا "غازية" بدون استئذان.
وتابع الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه لا بد من وقفة ضد الغزو التركي للأراضي السورية، لافًتا إلى أن المجتمع لدولي لا بد أن يعلن موقفه تجاه هذه القضية.
وأشار إلى أن سوريا ليست وحدها وتنتمى للعالم العربي بغض النظر عن الخلافات، متابعًا: "العرب لن يتركوا سوريا وحدها في مواجهة الغزو التركي".
وأكمل الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية: "الوضع على الأراضي السورية معقدة ولابد من الوحدة العربية لمواجهة الغزو التركي".
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