القليوبية اليوم.. "إخماد حريق في 5 منازل و3 حظائر ماشية..ومجهولون يذبحون سائق توك توك"

إخماد حريق في 5 منازل و3 حظائر ماشية بقليوب



توقف الحركة المرورية لتصادم سيارتي نقل في القليوبية



ذوي القدرات والهمم بالقليوبية يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر



وكيل "رياضة القليوبية" يطلق فاعليات دوري أكاديميات كرة القدم للشباب



مجهولين يذبحون سائق "توك توك" لسرقته في الخانكة



انطلاق المبادرة الرئاسية (نور حياة) لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بمدارس القليوبية



تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها من محافظة القليوبية، وذلك في النشرة اليومية التي تخص مواطنين محافظة القليوبية؛ حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول.سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، على حريق نشب بـ 5 منازل بالطوب اللبن و3 حظائر ماشية، بقرية كوم أشفين التابعة لمركز ومدينة قليوب بالقليوبية، وجرى الدفع ب10 سيارات اطفاء ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية.تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من حامد طلبه رئيس مدينة قليوب، بتلقيه بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق ب 5 منازل ملاصقة لبعضها، بالإضافة إلى 3 حظائر للمواشى.شهد منذ قليل طريق مصر اسكندرية الزراعي،امام قرية قلما التابعة لمدينة قليوب،توقف للحركة المرورية، وذلك بسب حادث تصادم بين سيارتي نقل لم يسفر عن أي مصابين أو خسائر بشرية.وكان قد تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد ايهاب مرزوق مدير إدارة مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم واحتكاك بين سيارتي نقل عند قرية قلما بطريق مصر اسكندريه الصحراوي،مما تسبب في تكدس الحركة المرورية علي الطريق.وعلي الفور انتقل العميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية،الي مكان الحادث وجارى سحب الكثافة المرورية وتيسير حركة المرور للمواطنين.نظم أعضاء مركز الفنون والابداع بمركز شباب قليوب بمحافظة القليوبية، احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك برسم علم مصر سواء على وجوههم أو على أوراق الرسم، تخليدا لذكرى رفع علم مصر على أرض سيناء الحبيبة.وقال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ان ذوي القدرات والهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع فكما يرفع الجندي المصري علم مصر يرفعه ذوي القدرات بالرسم والتعبير، في سعادة للاحتفال بذكرى النصر العظيم.انطلقت صباح اليوم أولى فاعليات دوري الأكاديميات لكرة القدم الذي تنظمة الشباب والرياضة بالقليوبية، لأول مرة وذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة وأحمد يحيى مدير عام إدارة شباب بنها والكابتن أشرف سليمان من إدارة الرياضة بالمديرية.وانطلق دوري الأكاديميات لكرة القدم للمرحلة السنية 2011 2012 بمشاركة مراكز شباب الشموت، مدينة بنها وجمجرة الكبرى.وأسفرت نتائج مباريات اليوم الأول عن فوز الشموت على مدينة بنها 5 صفر، وفوز جمجرة الكبرى على مدينة بنها بـ 1 صفر كما فازت أيضا جمجرة الكبرى على مدينة بنها 1 3 صفر، وفوز الشموت على مدينة بنها بـ 5 صفر.تكثف أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض مقتل سائق "توك توك" على أيدي مجهولين بالخانكة، إذ استدرج الجناة المجني عليه بحجة توصيلهم وتعدوا عليه بالضرب وقتلوه وسرقوا مركبة "توك توك" يعمل عليها، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها.تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بعثور الأهالي على جثة "س.ط"، سائق "توك توك" جثة هامدة وبها ذبح في الرقبة.تنطلق صباح الغد بمحافظة القليوبية، فعاليات المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار" نور حياة" بالمدارس الابتدائية بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقها صندوق صندوق تحيا مصر في العاشر من فبراير الماضي.وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة القليوبية والمشرف العام على أعمال التنفيذ للمبادرة بمدارس المحافظة، ان الحملة تستهدف فى مرحلتها الأولى بالمحافظة 2303 طالبا وطالبة بمدرستى بن خلدون الأبتدائية والأمام محمد عبد الأبتدائية بإدارة بنها التعليمية.